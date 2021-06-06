«Роскошная красавица»: Анастасия Макеева похвасталась купальником с радужными камнями

В одной из последних публикаций личного аккаунта артистки и телеведущей Анастасии Макеевой появилась свежая фотография знаменитости в белоснежном пляжном наряде.

39-летняя актриса позировала у бассейна курортного клуба в Крыму, где отметила свадьбу с Романом Мальковым. Для отдыха артистка выбрала сплошной купальник кипенно-белого цвета. Крупные разноцветные камни украшали декольте Анастасии. Такой наряд выгодно продемонстрировал роскошный бюст Макеевой. А халатик, который знаменитость надела поверх купальника, подчеркнул талию и стройные ножки бывшей избранницы Глеба Матвейчука.

«Роскошная женщина», «Настенька, ты самая красивая, самая любимая!», «Какая Вы красотка, глаз не оторвать», «Красавица, богиня — с ног до головы бриллиант», «Роскошная красавица», — восхитились поклонники Анастасии ее фигурой.

Также Макеева показала кадры со своего девичника. Актриса призналась, что не пила алкоголь на празднике.

«Перед венчанием я держала пост, и поэтому без единого глотка шампанского и еды я осознанно приняла решение вступить в брак. Мои подружки ели фрукты и пили шампанское, и вся встреча началась в 13:00 и закончилась в 16:00 без стриптиза и буйствах до утра в клубах», — заявила Анастасия.

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