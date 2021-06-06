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«Не знаю пока, что вам сказать»: Ксению Бородину и Курбана Омарова заподозрили в расставании

Телеведущая появляется на публике без своего мужа.

«Не знаю пока, что вам сказать»: Ксению Бородину и Курбана Омарова заподозрили в расставании
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Instagram.com/borodylia

Ведущая проекта «Дом-2» — Ксения Бородина  — неоднозначно отозвалась о своем браке. Примечательно, что знаменитость стала реже выходить на связь со своими подписчиками.

Ранее в Stories личного аккаунта Ксении часто мелькал ее муж — бизнесмен Курбан Омаров. Да и количество записей в виртуальном дневнике Бородиной превышало десяток. В последнее время телеведущая стала оставлять лишь короткие и настораживающие послания.

 «Пишу и стираю… Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время», — написала Ксения в своем микроблоге.

Поклонники Бородиной сразу заподозрили неладное. По мнению фанатов Ксении, она сильно поссорилась с мужем. А публикации, в которых знаменитость делится своими впечатлениями о ночи в столичном отеле, только подтверждают догадки поклонников.

Бородина забрала дочерей и провела выходные вне дома. При этом мужа рядом с Ксенией не было. В свою очередь Омаров появился  на вечеринке друга без возлюбленной. На музыкальной премии RU.TV Ксению вновь сопровождали только ее дети.

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