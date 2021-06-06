СМИ: Меган Маркл родит дочь в день рождения принца Филиппа

Меган Маркл и принц Гарри вскоре во второй раз станут родителями. У них есть сын Арчи, которому в мае исполнилось два года. О том, что пара ждет девочку, стало известно в марте. Супруги рассказали об этом в интервью Опре Уинфри. Королевский инсайдер утверждает, что герцогиня Сассекская родит дочь в день рождения принца Филиппа, 10 июня. Об этом сообщает Daily Express.

«Гарри обсуждал дату родов со своими близкими друзьями, и теперь они говорят об этом довольно открыто», — пишет издание.

Ранее в СМИ обсуждали возможные имена для дочери герцогов Сассекских. В числе самых популярных значились Диана, Мэри и даже Элизабет. Кроме того, королевские эксперты предполагали, что супруги могут назвать девочку Филиппа.

Добавим, что 10 июня принц Филипп отметил бы свое 100-летие. Он умер 9 апреля этого года в Виндзорском замке.

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