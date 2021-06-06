«Начали гнобить из-за песни»: Илья Прусикин разочаровался в поклонниках

В последних Stories личного микроблога солиста группы Little Big — Ильи Прусикина — появилась запись, в которой артист негодует по поводу отношения соотечественников к творчеству российских музыкантов.

По словам Прусикина, люди не задумываются, когда называют себя негласными критиками. Илья отметил, что россияне стали критиковать всех и все.

«Говно в ваших головах! Манижа выпустила песню — говно. И начинается гнобление. Вы гнобите девочку из-за песни!», — заявил Прусикин.

Музыкант также добавил, что с его соотечественниками просто не нужны враги. По мнению исполнителя, слушатели перестали адекватно оценивать творчество. За неподобающее отношение Прусикин назвал хейтеров фашистами.

При этом поклонники артиста и его музыкальной группы отмечают, что и сам Илья без уважения отнесся к своим подписчикам. Некоторые ролики Прусикина Instagram заблокировал за использование нецензурной речи и неприличных жестов.

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» в этом году. Однако их заменила певица Манижа. Илья Прусикин со своими артистами прошли отбор еще в 2020 году. Но тогда Международный конкурс был отменен из-за пандемии.

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