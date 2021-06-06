«Едет с мамой на перевязки»: Алиса Аршавина рассказала о новой беде

Экс-возлюбленная Андрея Аршавина — Алиса — рассказала, что вынуждена приезжать на перевязки в больницу. После комы у знаменитости обострились пролежни. Они превратились в язвы.

Напомним, модель борется с аутоиммунным заболеванием, которое изуродовало лицо Алисы. У Аршавиной практически провалился нос. Теперь же у бывшей избранницы футболиста начались проблемы с ногами. Прежние пролежни превратились в свежие раны.

«Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги. Проявила всю заботу и ответственно подошла к перевязке», — написала Алиса в своем микроблоге.

Аршавина поделилась роликом, в котором показала малышку Есению. Девочка помогает маме и сопровождает ее в больнице.

«Очаровала доктора и медсестер. Моя девочка, ты можешь все, особенно если касается помощи. Любимая розочка! Мама обязательно выздоровеет! Ты у меня удивительная!», — обратилась к дочери Алиса.

Напомним, Аршавина продолжает вести судебную тяжбу за дом с бывшей свекровью.

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