«Я чуть телефон не уронил!»: Лолита Милявская с сиреневым лицом вызвала отвращение у своих поклонников

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Лолиты Милявской появилось видео, в котором знаменитость наносит альгинатную маску. Примечательно, что простые косметические процедуры вызвали неоднозначные оценки в комментариях под роликом.

Лолита решила скоротать время в дороге и нанесла липкую массу сиреневого цвета прямо в купе поезда.

«Почти сутки в поезде из Благовещенска через Хабаровск, с пересадкой до Комсомольска-на-Амуре, с заходом к зубному врачу, потому что треснула по переднему зубу микрофоном, и он откололся, дают о себе знать. Теперь открываю курсы поездатых косметологов», — отметила Милявская.

К слову, далеко не все фанаты исполнительницы оценили бьюти-ролик Лолиты.

«Господи, я чуть телефон не уронил!», «Только у меня одной это видео вызывает отвращение? А когда-то была любимейшая певица», — возмутились поклонники певицы.

Другие подписчики остались довольны чувством юмора артистки:

«За что я Вас люблю, умеете поднять настроение!», «Спасибо Лола, мне завтра 42… Сделаю и так пойду! Позитив! Люблю и уважаю!», «Я от Вас балдею! Вы супер позитивный человек!!!».

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