«Ходячий секс»: Миша Романова похвасталась сочными бедрами в персиковом мини-бикини

Экс-солистка группы «ВИА Гра» ищет фотографа для своих чувственных фотосессий.

Исполнительница Миша Романова выбрала для отдыха на белом песке купальник цвета сочного персика. Свежее фото в крошечном пляжном наряде знаменитость разместила в своем микроблоге.

Певица рассказала, что ее прекрасную фигуру некому фотографировать. Однако небольшое количество по-настоящему «горячих» снимков у Романовой все же нашлось. Артистка изящно изогнулась и показала женственные формы на одном из них.

Тонкие ниточки бикини выгодно подчеркнули «гром-бедра» Миши. Не остались без внимания фанатов и роскошная грудь с рельефным прессом артистки. Загорелая кожа гармонировала с теплым оттенком купальника.

«Проблемка. Некому меня фоткать. Девочки, откроем курсы по фоткам для парней?», — пожаловалась Романова.

К слову, среди подписчиков исполнительницы оказалось много желающих. Некоторые мужчины отметили, что уже прошли необходимые курсы и на все готовы, лишь бы пофотографировать такую красотку.

«Богиня», «Разве можно быть идеальнее этой девушки? Восторг», «Вау, секс-бомба», «Ходячий секс», «Ох, шикарная Миша», «Малая, ты пушка», «Глаз не могу оторвать», «Сочная!», «Боже, прекрасна!», — написали взбудораженные поклонники Романовой в комментариях под фото певицы.

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