«Ох, какое декольте»: обнаженная Брежнева прикрыла формы белым халатиком на отдыхе в Италии

Вера Брежнева одна из самых популярных певиц в России. Раньше она выступала в составе группы «ВИА- Гра», а теперь успешно строит сольную карьеру. Певица обладает эффектной внешностью. Не раз ее называли одной из самых привлекательных девушек на эстраде. Уже больше пяти лет она счастлива в браке с Константином Меладзе. Сначала они скрывали свои отношения, а теперь изредка делятся семейными фото.

Вот уже несколько недель Брежнева отдыхает в Италии. Там она бывает почти каждый год. Минувшей зимой девушка забиралась на горы с мужем. А теперь она совершила такое путешествие с группой девушек. Певица запечатлела на камеру красоты природы с высоты больше 1900 метров. Вера выглядела счастливой. Она предстала в спортивном костюме припыленного цвета.

«После такого дня ванная — идеальное завершение», — позже заявила звезда.

Она позировала на фото в белом халате с узором. Девушка была полностью обнаженной, а халат прикрыл ее прелести. Она собрала волосы в пучок и прикрыла лицо рукой. Вера засветила ложбинку греха.

Поклонникам не часто удается увидеть ее в столь пикантном виде. Многие одарили 39-летнюю артистку комплиментами. «Вау, просто дива», «Какая загорелая», «Костика дразнишь», «Ох, какое декольте», «Такая простая, без косметики и прикрас», «Такая Вера очаровательна», «Фигура топчик», — прокомментировали пост подписчики. Брежнева мечтает подарить мужу детей. У нее есть дочки от прошлых отношений. Как оказалось, она уже мечтает о внуках.

«Планирую стать супербабушкой для закрепления популярности», — заявила певица.

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