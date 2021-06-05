Грация кошки: Ходченкова в платье макси с разрезами на талии подчеркнула хрупкую фигуру

Светлана Ходченкова является актрисой театра и кино. Она снялась в фильмах «Любовь в большом городе», «Восемь первый свиданий», а также в сериале «Домашний арест» с Павлом Деревянко. Не раз девушку называли одной их самых красивых отечественных актрис. В этом году стало известно, что она сыграет Анну Каренину для экранизации Netflix. По всей видимости, перед плодотворной работой, артистка нашла время на отдых.

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Недавно Светлана поделилась кадрами, на которых танцевала на пилоне. Вид танцев с шестом давно приглянулся девушке и позволяет ей развеяться и блеснуть растяжкой. А 5 июня она отправилась на прогулку. Актриса облачилась в черное платье с юбкой макси и глубоким декольте. Разрезы по бокам подчеркнули ее осиную талию. Свой образ Ходченкова дополнила кроссовками, миниатюрной сумкой и солнцезащитными очками.

Поклонники узнали, что гуляла она по Милану. Многие восхитились ее красотой и стройностью. «Ну, я такая же худющая», «Красотка. Стильно!», «Изящная, хрупкая, утонченная», «Нет слов», «Света такая стройная», «Такую девушку сложно не заметить на улице», «Очень стильно выглядит», «Рельеф фигуры на зависть», «Словно балерина», «Первый раз вижу такое платье, или это юбка?», «Эффектно смотришься», — прокомментировали пост подписчики.

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