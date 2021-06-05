«Путешествие на корабле»: Иосиф Пригожин поздравил Валерию с годовщиной свадьбы

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей странице совестный снимок с возлюбленной из личного фотоархива. Примечательно, что таким образом знаменитость поздравил жену с памятной датой.

Пригожин рассказал, что 17 лет назад 5 июня они с певицей Валерией стали мужем и женой. Избранник исполнительницы призналася, что даже не заметил, как прошли годы со дня их свадьбы.

«17 лет назад 5 июня мы официально с Валерией стали мужем и женой. Нас расписали в Кутузовском ЗАГСе. Полное ощущение, что это было вчера», — признался Иосиф.

Пригожин опубликовал снимок, на котором запечатлелся в голубой рубашке с синим принтом, а Валерия в коралловом платье обнимала мужа.

Также продюсер поделился тем, что в этому году пара отмечает годовщину в Твери. Куда они приехали к друзьям на мероприятие. Валерия и Иосиф уже успели устроить «праздничный» обед на плаву:

«Свадебное путешествие на корабле в узеньком кругу. Нет ничего лучше, чем отпраздновать годовщину своей свадьбы на мероприятии друзей», — подчеркнул Иосиф.

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