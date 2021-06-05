«Я гораздо глубже, чем кажусь»: Елена Воробей прокомментировала свой сценический образ

Пародистка Елена Воробей отметила, что всегда была поклонницей Эдит Пиаф. Примечательно, что благодаря этой исполнительнице Воробей получила свой псевдоним.

Актриса рассказала, что ее звонкий голос впечатлял многих, в том числе и Владимира Винокура. Артист сравнил Елену с француженкой Эдит Пиаф, а потом сделал предложение Воробей, от которого артистка решила не отказываться.

«Ты такая маленькая, такая голосистая, немножко мне Эдит Пиаф напоминаешь», — сказал мне Винокур. Я ответила: «Пиаф переводится как «воробушек», — я знала это, потому что песни этой великой актрисы пела в Театре-кабаре. И он подхватил: «Так, может, и ты воробушком будешь?», — вспомнила артистка важный момент своей жизни.

К слову, к своему творчеству знаменитость относится с ответственностью и серьезностью. Несмотря на то, что в амплуа Воробей зачастую космические образы, она не просто кривляется, как думают некоторые.

«Я же гораздо глубже, чем кажусь многим, кто думает, что это фиглярство. Наверное, потому, что в моей жизни было много стрессов, много интересных встреч, много падений, много сопротивления, много преград. С самого детства», — призналась артистка в интервью Федерального агентства новостей.

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