«Вам надо в «ВИА Гру»»: Алена Водонаева покорила атласным корсетом с глубоким декольте

Экс-участница проекта «Дом-2» — Алена Водонаева — разместила в одной из последних публикаций личного микроблога видео с бэкстейджа недавней фотосессии. Примечательно, что для этого знаменитости понадобились вилы.

Телеведущая в атласном белоснежном корсете с глубоким декольте добавила к образу пышные рукава, а также велосипедки кофейного цвета.

«Мы из России народ простой», — так подписала ролик Алена.

Знаменитость позировала в деревне на фоне сеновала. В руках у Водонаевой были вилы. Несмотря на отсутствие живописных видов на фоне, сексуальный образ Алены взбудоражил сознание многих ее поклонников.

«Огнище, Ален!», «Какая грация, осанка! Королевская просто. Очень красивая!», «Что за Богиня спустилась с Олимпа? Образ — супер», «Вообще не изменилась с «Дома-2». Самая натуральная и молодая, в отличие от Бузяки и Бороды», «Вам надо в «ВИА Гру», там уже нет достойных», «Ножа не бойся, бойся вил!», «Классно получилось, такая легкость чувствуется от видео», — прокомментировали ролик фанаты Водонаевой.

Напомним, недавно телеведущая экспериментировала со своим имиджем. Она примерила роковой образ главной героини фильма «Круэлла».

Смотрите также: