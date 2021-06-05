«Я хочу пожелать найти себя»: Егор Кончаловский дал напутствие дочери в день ее двадцатилетия

По словам режиссера, он очень сильно любит свою наследницу – Марию Михалкову-Кончаловскую.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram тепло и нежно поздравил свою дочь Марию с двадцатилетием. Он дал ей важное жизненное напутствие.

«Друзья! Сегодня моей дочке Маше исполняется 20 лет. Это уже возраст. Первый юбилей. Ну, второй, по сути. Я хочу пожелать моей дочери найти себя и получить удовольствие в процессе поиска самой себя. Я тебя поздравляю, дорогая моя. Очень люблю. И всегда твой. С днем рождения, с юбилеем!» Егор Кончаловский

«С днем рождения! Пусть будет счастлива. У нее еще вся жизнь впереди», «Поздравляю с именинницей. Она у вас очень талантливая девушка», «Самое главное, чтобы была счастлива и любима», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что матерью Марии Михалковой-Кончаловский является актриса Любовь Толкалина. Как известно, с ней режиссер расстался несколько лет назад. Сейчас у него уже другая семья. А вот Толкалина пока замуж после расставания с Кончаловским не выходила.

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