«Схожу с ума»: Ани Лорак пленила спортивной фигурой в облегающих лосинах и кроп-топе

Исполнительница Ани Лорак показала прелести своей женственной фигуры в спортивном бра и обтягивающих лосинах. Примечательно, что в таком образе артистка появилась перед своим концертом в Barvikha Luxury Village.

Лорак подчеркнула рельефный пресс крошечным топом. Он выгодно обтянул пышный бюст певицы. А черные лосины из гладкой ткани обхватили упругие бедра Ани Лорак. Знаменитость встала в позу, в которой эффектно продемонстрировала красивые изгибы загорелого тела.

«Подготовка к сегодняшнему концерту — шоу «The Best». Этот вечер в Barvikha Luxury Village будет незабываемым! Жду всех в зале», — отметила исполнительница.

К слову, артистка не была на премии Муз-ТВ, а готовилась к сольному концерту. Ранее стало известно, что из-за скандала с Константином Меладзе артистку не пригласили на другую российскую музыкальную премию от канала RU.TV.

«Схожу с ума», «Секси!», «Как вам удается быть в такой форме? Безумно красивая!», «Дива!!! Шикарнейшая фигура!!!», «Красавица необыкновенная, твоя фигура — фантастика, умница, сколько труда и силы воли», — написали восхищенные фанаты Ани Лорак в комментариях под фото.

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