«Схожу с ума»: Ани Лорак пленила спортивной фигурой в облегающих лосинах и кроп-топе

Исполнительница Ани Лорак показала прелести своей женственной фигуры в спортивном бра и обтягивающих лосинах. Примечательно, что в таком образе артистка появилась перед своим концертом в Barvikha Luxury Village.
Лорак подчеркнула рельефный пресс крошечным топом. Он выгодно обтянул пышный бюст певицы. А черные лосины из гладкой ткани обхватили упругие бедра Ани Лорак. Знаменитость встала в позу, в которой эффектно продемонстрировала красивые изгибы загорелого тела.
«Подготовка к сегодняшнему концерту — шоу «The Best». Этот вечер в Barvikha Luxury Village будет незабываемым! Жду всех в зале», — отметила исполнительница.
К слову, артистка не была на премии Муз-ТВ, а готовилась к сольному концерту. Ранее стало известно, что из-за скандала с Константином Меладзе артистку не пригласили на другую российскую музыкальную премию от канала RU.TV.
«Схожу с ума», «Секси!», «Как вам удается быть в такой форме? Безумно красивая!», «Дива!!! Шикарнейшая фигура!!!», «Красавица необыкновенная, твоя фигура — фантастика, умница, сколько труда и силы воли», — написали восхищенные фанаты Ани Лорак в комментариях под фото.
Смотрите также: