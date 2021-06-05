«Красный цвет мне идет?»: Яна Кошкина в платье с глубоким декольте блеснула на Премии Муз-ТВ

Актриса и певица Яна Кошкина в Instagram показала платье, в котором она блистала на Премии Муз-ТВ. На кадрах можно увидеть, как звезда безостановочно позирует фотожурналистам в наряде с разрезом и с глубоким декольте.

«Премия Муз-ТВ в самом разгаре! Как вам мой сегодняшний образ? Красный цвет мне идет?» Яна Кошкина

«Джулия Ламберт», — написал в комментариях спортивный журналист Дмитрий Губерниев, вспомнив известную британскую актрису.

«В любом цвете красивая. Хорошея девчонка. И главное, что без понтов», «Шикарный образ. Яна ты просто лучшая», — отметили в комментариях другие пользователи.

Напомним, что Яна Кошкина получила широкую известность, когда в прессе пошли новости о ее романе с юмористом Гариком Харламовым. Позже стало известно, что никакой любовной связи между ними нет. Кстати, Кошкина не распространяется о своей личной жизни. А вот Харламова сейчас подозревают в романе с актрисой Катериной Ковальчук. Они вместе снимались в сериале «Гусар».

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