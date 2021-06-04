«Медовый месяц?»: Мирославу Карпович заподозрили в тайном замужестве

Исполнительница роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» — Мирослава Карпович — опубликовала свежие снимки из отпуска. Знаменитость отдыхает на Мальдивах со своим возлюбленным.

Напомним, после развода с актрисой Агатой Муцениеце артист Павел Прилучный стал появляться в компании Карпович. Пара до последнего скрывала свои отношения. И даже теперь, когда они вместе проводят время с детьми Павла или летят отдыхать, возлюбленные продолжают интриговать своих поклонников.

Недавно фанаты предположили, что артисты тайно обручились и улетели в свадебное путешествие на Мальдивские острова. Именно оттуда появились новые кадры Мирославы.

«Медовый месяц?» — поинтересовался один из поклонников Карпович.

Мирослава выбрала для отдыха ярко-голубой сплошной купальник. К нему артистка добавила шляпку синего цвета. Девушка пробежалась по камню на побережье. Карпович засветила чересчур стройные длинные ножки. В свою очередь поклонники не оценили фигуру новой избранницы Прилучного.

«Мирочка, пожалуйста, набирай вес, солнышко! Немного, но килограммов пять нужно бы. Очень худенькая. Переживаю, хоть лично не знакома», — написали взволнованные фанаты актрисы.

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