«Возбуждаешь»: Ольга Серябкина пленила роскошной грудью в наряде с глубоким декольте

Исполнительница Ольга Серябкина похвасталась сексуальной фигурой в шелковом платье. Примечательно, что ранее точно такой же наряд продемонстрировала телеведущая Ольга Орлова.

Экс-солистка группы Serebro надела черное платье-комбинацию. Соблазнительный вырез подчеркнул пышный бюст Серябкиной. К силуэтному аутфиту Ольга подобрала босоножки с квадратным мысом. Фиолетовая обувь была украшена стразами. С помощью туфель певица продемонстрировала яркий педикюр.

Как и бывшая коллега Ксении Бородиной, Серябкина выбрала не только похожее черное шелковое платье, но и одинаковую позу для фото. Исполнительница закинула ногу на ногу. Как и Орлова, Серябкина продемонстрировала роскошные сочные гром-бедра.

«Оля, разведись с мужем уже!», «Оля, ты что, возбуждаешь меня?!», «Я сошла с ума, мне нужна она», «Только ты красивая», «Это вот подходит: нежный мейк, темный брови еще, ну шикарно, одним словом», «Идеальное тело, без рисунков. Конфетка», «Мейк очень идет. Когда брови темные, очень красиво», — похвалили кумира поклонники Ольги.

Напомним, в последнее время Серябкина не красила брови в темный цвет. Такой вариант макияжа нравился далеко не всем поклонникам артистки.

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