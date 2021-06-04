Отец Бена Аффлека прокомментировал его возможное воссоединение с Дженнифер Лопес

Западная пресса уже месяц судачит о воссоединении звездной пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. После расставания со своими вторыми половинками обе знаменитости свободны в отношениях, и их уже несколько раз видели вместе за последнее время.

Например, утром 2 июня Бен с очень довольным лицом покинул дом Дженнифер в Лос-Анджелесе. Фотографии ухмыляющегося мужчины опубликовал портал Page Six. Парарацци предположили, что отношения звезд развиваются позитивно, учитывая, что, заметив фотографов, 48-летний актер не стал от них скрываться и даже посмотрел в камеру.

Тем временем, свое молчание об этой ситуации нарушил отец звезды — 77-летний Тимоти Аффлек. Журналисты спросили у него, правда ли Бен все эти годы тосковал по Дженнифер, но пожилой мужчина на это только рассмеялся.

«Я никогда не слышал об этой чепухе», — цитирует пенсионера издание The Sun.

Старший Аффлек отметил, что сын ни слова не говорил ему о воссоединении с бывшей невестой, но, в то же время, актер и его отец за последние месяцы не имели возможности нормально поговорить из-за пандемии и съемок Бена. Но по реакции мужчины можно догадаться, что сама история с беннифер ему не по душе.

«Я хотел бы, чтобы люди сосредоточились на той хорошей работе, которую выполняет мой сын в Конго, — на женщинах, которым он там помогает, — сказал Тимоти. — СМИ должны писать о таких важных вещах, а не эту чушь (об отношениях с Лопес, — Прим. авт.)».

Добавим, что речь идет о благотворительной деятельности в опустошенном войной Конго, которую Аффлек начал в 2010 году, услышав шокирующие истории о женщинах, изнасилованных местными ополченцами.

Напомним, в 2002-2003 годах Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались и были обручены, но перед самой свадьбой разбежались. В январе 2021-го мужчина расстался со своей девушкой, актрисой Аной де Армас, а в апреле певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Практически сразу после этого бывших возлюбленных стали видеть вместе на свиданиях, но о своих отношениях они пока молчат.

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