«Маша помогает маме!»: четырехлетняя дочь Сергея Безрукова обработала деревья садовым варом

Актер Сергей Безруков в Instagram поделился видеозаписью, где главным действующим лицом стала его дочь Маша. С помощью мамы четырехлетняя наследница режиссера обработала деревья садовым варом, предварительно почистив их.

На кадрах можно увидеть, как жена Безрукова режиссер Анна Матисон внимательно следит за действиями дочери. «Смотри, Маша. Вот с этой стороны тоже надо зачистить. И сейчас будем обрабатывать варом. Давай я тебе помогу», — говорит супруга худрука.

«Маша помогает маме! Учится садовничать! Потом обработали садовым варом. Маша – молодец, старается. Воспитание личным примером».

Сергей Безруков

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон сыграли свадьбу в 2016 году. Вскоре у них на свет появилась дочка Маша. В ноябре 2018 года у пары родился второй наследник – сын Степа. Ранее Сергей Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой. Они расстались в 2015 году. Общих наследников в этом союзе не было.

Смотрите также: