«Если я не скажу, что это хорошо, весь мир не поверит»: Цискаридзе признался в своем цинизме

Известный танцор балета уверен, что его слово значит очень много в мире искусства.

6 июня на канале «Пятница!» и видеосервисе Premier выйдет новый выпуск «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, гостем которого станет звезда балета Николай Цискаридзе. Генетический тест известного танцора показал, что у него присутствует врожденный цинизм, иначе говоря отсутствие жалости.

«Да, я вердикт выношу без содрогания. Двойку ставлю, и у меня не трясется рука. Бездарности говорю сразу: ты бездарь, уходи, — сказал герой передачи. — Я себя всегда успокаиваю тем, что острый язык был у Раневской, Плисецкой, у людей, которые в моей профессии сделали неплохие свершения. Когда я был молодой, я к бездарности всегда был безжалостен. И своим ученикам я очень четко и честно говорю диагноз, без экивоков».

Цискаридзе подтвердил, что если он что-то скажет о человеке, то это клеймо. И его мнение очень трудно поменять, этой твердостью артист отличается еще со школы.

«Если я не скажу, что это хорошо — вся страна, весь мир не поверит, потому что поверят только мне. Я за эти годы заслужил право иметь мнение что-либо произнести. Своим трудом. Меня никто не пропихнул на это место, это не та профессия», — уверяет танцор.

Какие еще качества нашла Лолита у известного балетмейстера — смотрите полный выпуск «ДНК-шоу» на «Пятнице!» и Premier 6 июня.

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