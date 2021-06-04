«В моей памяти Галина Борисовна — другая»: Дроздова прокомментировала памятник Волчек

На днях могила Галины Волчек на Новодевичьем кладбище, наконец-то, была украшена памятником. Монумент представляет из себя высокую белую стелу на постаменте, из которой выглядывает бронзовый бюст народной артистки СССР с сигаретой в руках. Одним из первых фотографии обновленной могилы опубликовал актер Станислав Садальский.

Открытие памятника знаменитому руководителю театра «Современник» должно было стать большим событием в театральной жизни Москвы, но друзья и коллеги Галины Борисовны не были приглашены. Памятник увидел только узкий круг родственников актрисы.

Журналисты обзвонили ряд артистов, таких как Леонид Ярмольник, Лия Ахеджакова и Ольга Дроздова, но никто из них нового монумента еще не лицезрел вживую. Об этом событии они узнали из прессы.

«Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так… И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти, моя Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто ее знал, она своя», — процитировал «СтарХит» Дроздову, которая недавно ушла из театра «Современник».

Напомним, Галина Волчек умерла в конце 2019 года в возрасте 86 лет. До этого она три десятилетия руководила «Современником». После нее худруком театра стал режиссер Виктор Рыжаков. Как это часто бывает, после смены лидера из труппы ушли несколько именитых актеров.

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