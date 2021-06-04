Длинные черные волосы, борода и усы: Гоген Солнцев сменил имидж и стал похож на Кончиту Вурст

Известный фрик и шоумен поучаствовал, судя по всему, в каких-то съемках.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram предстал перед поклонниками в неожиданном образе. Он отрастил длинные черные волосы, легкую бородку, усы и стал чем-то напоминать победителя музыкального песенного конкурса «Евровидение» 2014 года в датском Копенгагене австрийского певца Кончиту Вурст.

«Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем», — заявил Гоген Солнцев, приведя цитату великого Пифагора. «Очень стал хорошо собой. Красавчик и умница», «Гоген, да ты стал как две капли воды походить на Кончиту Вурст», «Гоген, ты ли это? А твоя бабушка одобрила изменения во внешности?» — стали подшучивать над фриком его подписчики.

больше по теме Гоген Солнцев отправил жену в частный трудовой санаторий после жарких танцев на столе По словам фрика, у его супруги случился очередной нервный срыв.

Напомним, что настоящее имя Кончиты Вурст – Томас Нойвирт. В 2011 году он создал образ «женщины с бородой». С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.

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