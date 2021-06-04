Задрала юбку при людях: дочь Урганта не постеснялась показать на эскалаторе метро белые стринги

Эрика Куталия не в первый раз решается на смелое фото.

Дочь телеведущего Ивана Урганта двадцатилетняя красавица Эрика Куталия в Instagram поделилась с поклонниками достаточно откровенным кадром. Она на снимке едет на эскалаторе в метро. При этом девушка задрала юбку и показала фотографу свои белые стринги. Пикантность ситуации в том, что рядом находились люди. Эрика, надо признать, не совсем правильно повела себя в общественном месте.

«Что же люди подумают? А люди подумают, что булки прекрасны», «Реально жарко в метро», «А если папа увидит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Эрика Куталия рассталась со своим бойфрендом, темнокожим парнем по имени Муса. Девушка учится уже несколько лет в США и живет в студенческом общежитии.

Отметим, Эрика — приемная дочь Урганта. Родной отец девушки — первый муж Натальи Кикнадзе, жены Ивана. Но сам телеведущий всегда относился к ней как к родной.

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