И все равно животик видно: беременная Лиза Арзамасова драпирует формы под жилетом и пальто ради выхода на сцену

Актриса объявила, что играет заключительный спектакль в этом театральном сезоне.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова готовится впервые стать мамой, уже через несколько недель она подарит мужу Илье Авербуху сына или дочку.

Несмотря на то что актриса находится на внушительном сроке беременности, она продолжает работать и выходит на сцену «Театра наций». Костюмеры подбирают наряды Лизе Арзамасовой так, чтобы ее беременность не была столь очевидной. Актриса облачается в темный жилет, пальто и объемную юбку. Однако ее животик уже такого размера, что его не скрыть даже с помощью ухищрений.

Одна из зрительниц сумела рассмотреть округлости Лизы Арзамасовой и поделилась ее фото в сторис Instagram, восхитившись игрой будущей мамы.

«Первый раз вижу на сцене актрису в интересном положении. Лиза Арзамасова, молодец», — подписала снимок поклонница.

Сама же Елизавета сообщила, что уходит в декрет, и третьего июня выйдет на сцену в финальный раз.

«Сегодня снова играем «Зимние заметки о летних впечатлениях» Федора Михайловича Достоевского в «Театре наций». И это мой заключительный спектакль в этом театральном сезоне», — написала Арзамасова в Instagram.

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