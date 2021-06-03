Удлинила ноги: Глюкоза в розовых брюках клеш и ботильонах на каблуке предстала на съемке

Певица в ультрамодном наряде покрасовалась на камеру. Она участвует в съемках нового фильма.

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, уже длительное время выступает на сцене. Девушка была очень популярна в начал 2000-х годов, когда ее хит «Я гуляю с доберманом» возглавлял большинство чартов. Теперь она уже стала женой и мамой. Артистка продолжает выступать, а также снимается в кино. 34-летняя певица обладает эффектной внешностью. Она любит подчеркивать фигуру с помощью стильных и женственных образов.

У Натальи фигура модели. Она не стесняется носить облегающие наряды. Не раз девушка сталкивалась с критикой, но она не обращает на это внимание. 3 июня артистка отправилась на съемки нового кино. Она поделилась кадрами со съемочной площадки. Певица предстала в атласной блузке с принтом и брюках клеш цвета Барби. Глюкоза также надела ботиольны на каблуках и пояс. Она не только визуально удлинила ноги, но и подчеркнула талию.

Более того, девушка сочетала несколько трендов. Брюки клеш актуальны в этом сезоне, а розовой цвет один из самых модных оттенков. Недавно Ольга Бузова, Светлана Бондарчук и другие звезды отметились в нарядах актуального оттенка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие одарили ее комплиментами. «Замечательная и прекрасная», «Какая красота», «Такая девчуля», «Модница», «Ох и ноги, просто жираф обзавидуется», «Роскошная», «Словно Барби, брюки шикарные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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