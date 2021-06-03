«С удовольствием родила бы ребенка»: Дарья Мороз пожелала стать мамой во второй раз

В новом сезоне сериала «Триада» героиня Дарьи Мороз рожает ребенка. Сама 37-летняя актриса тоже познала радости материнства: в 2010 году родила дочь от режиссера Константина Богомолова. И вот после съемок в комедии про беременных, она снова заговорила о желании иметь детей.

«Пожалуй, в ближайшие пять лет я с удовольствием родила бы ребенка, избавилась от существующих комплексов и страхов, от излишнего женского желания нравиться и быть всеми признанной. Я бы хотела построить большой красивый дом, спродюсировать несколько крутых фильмов и снять сама кино», — рассказала актриса в одном из интервью.

Напомним, во втором сезоне «Триады» главный герой Толик в исполнении Бориса Дергачева становится отцом четырех детей: от него одновременно рожают жена, тайная возлюбленная и случайная девушка из клуба. При этом мужчина обладает определенными моральными ценностями, не желая бросать на произвол судьбы ни малышей, ни их мам.

Мороз играет в этой истории законную жену героя, Риту. В новых сериях ее ждут серьезные трансформации.

«Когда у тебя маленький ребенок, ты разрываешься, не спишь, не успеваешь даже поесть, то думать еще о том, как выкрутится Толя, просто некогда. Рите не до того, и когда на нее все это наваливается, ей становится очень сложно. При том, что она уже приняла наличие двух других женщин и детей, для нее все равно это беда, ей трудно, сложно и одиноко, она остается наедине с собой в пустоте собственных переживаний», — рассказала актриса.

Напомним, что продолжение «Триады» начнут показывать на канале ТНТ с 7 июня.

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