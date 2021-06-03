Автографы и селфи: что запрещено делать Кейт Миддлтон

У герцогини Кембриджской и других монархов есть особый список запрещенных дел.

С тех пор как Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и стала членом британской королевской семьи, у нее появился список, которого она должна строго придерживаться.

В перечне запрещенных действий всех монархов и королевы в том числе в первом пункте стоит голосование на выборах в парламент. Во-вторых, представителям королевской семьи запрещено делать селфи и иметь личные учетные записи в соцсетях, а также раздавать автографы. Последнее правило важно соблюдать из-за соображений безопасности. Об этом пишет Mirror.

Что касается внешнего вида, то Кейт Миддлтон запрещено носить мех, брать черную одежду за границу и красить ногти ярким лаком.

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