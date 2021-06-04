Новая головная боль: Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. В королевстве уже разработан план мероприятий по случаю платинового юбилея. В июне в Лондоне пройдет парад, уличные гуляния, а также концерт в Букингемском дворце. Кроме того, всех британцев ожидают четырехдневные выходные. Собираются в эти дни столицу посетить и Меган Маркл с принцем Гарри.

«Планы герцогов Сассекских вызовут новую головную боль у королевской семьи. Где они остановятся, если приедут? Какие мероприятия смогут посетить? Их можно будет пригласить на балкон Букингемского дворца во время парада?», — цитирует инсайдера Daily Record.

Напомним, что этим летом в Лондоне ожидают визит принца Гарри. Он планирует приехать на родину для того, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Мероприятие состоится 1 июля, в день, когда ей исполнилось бы 60 лет.

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