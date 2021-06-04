Выходные и парад: как отметят платиновый юбилей правления Елизаветы II

В этом году Елизавета II отметила свое 95-летие, а в следующем, в 2022-м, исполнится 70 лет со дня ее коронации. На британский престол она взошла в возрасте 26 лет, в 1952 году. Великобритания уже разработала план мероприятий, приуроченных к юбилею.

В июне следующего года британцев ждут четыре выходных дня, парад, живой концерт в Букингемском дворце, а также разнообразные уличные гуляния. Подобный праздник был устроен в 2012 году в честь 60-летнего правления Елизаветы II. Об этом сообщает CNN.

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Отметим, что день рождения Елизавета II не отмечает второй год подряд. В 2020 празднества были перенесены из-за пандемии коронавируса. В апреле этого года у королевы был траур в связи со смертью мужа, принца Филиппа, которого похоронили 17 апреля.

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