Архивное видео: дочь Юлии Началовой запечатлелась на коленях у Николая Баскова

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в 2019 году, четырнадцатилетней Веры Алдониной появились невероятно трогательные и душевные кадры. На них ее единственная дочь в разные годы своей жизни. Вот Вера поет на сцене, вот она с подружками, с любимым дедом, который ее просто обожает. А вот малышка сидит на коленях у музыканта Николая Баскова и они позируют для совместного памятного фото.

«Мы дождались солнца, света. Птичек пенья, теплых дней. Наконец, настало лето. Жизнь пойдет повеселей!»

Фанаты Веры Алдониной

«У Веры очень красивый голос. Очень нежная девочка», «Верочка, ты прекрасна. Всех благ тебе и твоим родным», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Николай Басков всегда был очень близким другом для Юлии Началовой. Ее смерть он принял очень близко к сердцу. К примеру, во время одной из программ на телевидении он просто не смог сдержать слез, вспоминая покойную «утреннюю звезду» российской эстрады.

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