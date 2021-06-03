Из архива: Пугачева в знаменитом балахоне и Киркоров в красной курточке предстали на фото из Киева

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной уникальный кадр из прошлого. На снимке можно увидеть легендарную певицу и ее четвертого мужа Филиппа Киркорова, прогуливающихся по улицам столицы Украины – Киева.

На Примадонне ее знаменитый балахон, а на супруге модная красная курточка. Снимок, скорее всего, был сделан в девяностых годах прошлого века, когда между Россией и Украиной царил полный мир и взаимопонимание.

«Продолжаем экскурс в историю. Это фото я снял когда-то в Киеве. Узнали этих двух звезд? Надеюсь!» Роман Родин

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в 1994 году. Они были вместе официально до 2005 года, после чего развелись. Хотя не для кого не секрет, что уже в 2001 году у Примадонны появился новый фаворит в жизни – ее будущий пятый муж юморист и телеведущий Максим Галкин.

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