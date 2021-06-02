Экс-возлюбленная Эмина в белоснежном платье на запах отпраздновала день рождения сына

Эмин Агаларов известен не только как певец, но и бизнесмен. В прошлом году он снова стал холостяком. Никто не ожидал, что артист разведется с Аленой Гавриловой, которая только родила от него дочку Афину. Однако они прожили вместе меньше двух лет. Для Эмина это уже второй развод. А вот за плечами бывшей обладательницы титула «Мисс Мордовия» роман с «водочным королем» Рустамом Тарико, который в ЗАГС ее так и не отвел.

Мало кто знает, что Алена воспитывает сына Руслана-младшего. Она почти не показывает наследника. Однако они живут вместе в доме, который после расставания Агаларов купил экс-возлюбленной. Если обычно девушка делится трогательными фото с дочкой, то 2 июня она опубликовала кадры и с сыном, который отмечал свой день рождения. Гаврилова устроила вечеринку в честь его 14-летия. Она облачилась в белоснежное платье на запах и жакет в тон.

33-летняя мама светилась от счастья рядом с повзрослевшим наследником. Мальчик уже перерос свою родительницу. На другом фото также можно увидеть компанию детей. По всей видимости, Экс-возлюбленная Эмина организовала веселый праздник для своего именинника.

Поклонники восхитились тем, какой красивый у Алены сын. Многие одарили и саму девушку, которая в платье-рубашке подчеркнула свою стройность. «Ой, красивые», «Какая молодая мама», «Это ваш сын? Ого», «Какой красавчик вырос», «Руслан, какой жених уже», — стали писать пользователи Сети.

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