Стильная многослойность: Стеша Маликова отметилась в белом мини-платье и рубашке цвета сочной травы

Стеша Маликова много путешествует с ранних лет. Она росла в звездной семье, так как ее папа — Дмитрий Маликов. Девушка является гордостью родителей: она не только успешно окончила школу, но и учится на четвертом курсе МГИМО. Более того, в прошлом году во время пандемии Стефания успешно сдала сессию и успела создать свой бренд одежды. Теперь все свободное время наследница артиста посвящает моде.

К каждому сезону Стеша готовится со всей ответственностью. Она создает наряды для своих ровесниц. Часто девушка выбирает мини-платья с модным принтом, куртки-рубашки и такие актуальные аксессуары, как платки. А 2 июня она отправилась по делам и решила похвастаться своим новым повседневным образом. Маликова облачилась в белое мини-платье по фигуре и рубашку оверсайз цвета сочной травы.

Образ дополнила сумка-конверт Chanel. Девушка подчеркнула свои стройные и загорелые ноги. Именно на них она сделала акцент в образе. Добавим, что многослойные луки в тренде, по словам стилистов.

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