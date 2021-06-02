Кризис жанра: почему Кристина Орбакайте на собственном юбилее ходила с грустными глазами

Певица и актриса Кристина Орбакайте, по уверению некоторых гостей, ходила на собственном юбилее с грустными глазами. По слухам, сейчас старшая дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой ищет новый репертуар, соответствующий ее внутреннему состоянию.

Надо отметить, что в этой жизни Кристина Орбакайте уже самореализовалась на все сто процентов. Она начала свой путь к славе с легендарного фильма «Чучело». Затем был успех на эстраде. Прекрасная работа в театре «Современник» и съемки в новых художественных фильмах.

Сегодня у Орбакайте красивый дом, прекрасный муж, любящие дети. Но даже на шоу у Ивана Урганта, как обратили внимание некоторые, у нее были очень грустные глаза. Все бы хорошо, да что-то не так.

Дело в том, что именно в эти годы, 50 лет, у некоторых звезд начинался так называемый кризис жанра. К примеру, ушел со сцены Магомаев, начались проблемы с репертуаром у Толкуновой, Сенчиной. Даже Алла Борисовна после пятидесяти лет начала чувствовать, что не все идет так же гладко в ее творческой жизни, как раньше. Многие привыкли видеть Кристину такой легкой, гибкой и молодой, только все когда-нибудь кончается, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что Кристине Орбакайте на днях исполнилось 50 лет. Поздравить с праздником звезду пришли самые близкие люди: ее семья, друзья и коллеги.

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