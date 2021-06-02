«Твои 89 звучат немыслимо!»: Филипп Киркоров тепло поздравил отца с днем рождения

Он опубликовал видео с песней «Синьорина» 1964 года, которую когда-то пел его папа.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram тепло поздравил своего отца с днем рождения. Бедросу исполнилось 89 лет. Как отметил музыкант, отец для него одновременно друг, главный советник и главный человек в этой жизни.

«Твои 89 звучат немыслимо! Твой голос, как и рука все так же тверды, твой разум все так же чист! Ты прекрасен и умен, как мудрецы всего мира! Спасибо тебе за поддержку, за любовь, за советы! Отцовская любовь особенная, она не напоказ. Дорожу и оберегаю ее. Спасибо за жизнь! Давайте поздравим Бедроса, ему будет приятно почитать ваши пожелания». Филипп Киркоров

«С днем рождения! Здоровья и долгих лет жизни!» — отметила в комментариях близкая подруга поп-короля певица Ани Лорак. «Пусть живет до ста лет», «Здоровья Бедросу. Он вырастил прекрасного сына», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Счастье и идиллия: Пугачева в пышном платье станцевала с Галкиным под живое пение Киркорова Кристина Орбакайте собрала родных и близких на праздновании своего юбилея.

Напомним, что Бедрос Киркоров – народный артист России. Он родился в 1932 году в болгарской Варне.

Смотрите также: