Клад с драгоценностями: продается дом по соседству с поместьем принца Чарльза

Особняк с шестью комнатами на западе Уэльса, который находится в пяти милях от поместья Луйневермуд принца Чарльза, выставлен на продажу. Его стоимость оценили в 750 тысяч фунтов стерлингов (78 миллионов рублей). Но самая большая ценность дома в том, что, предположительно, на участке есть тайник с драгоценностями. Об этом пишет Daily Mail.

Площадь земли, на которой стоит двухэтажный дом, составляет более трех акров. В конце XVIII – начале XIX веков дом принадлежал полковнику Дэвиду Уильямсу. По слухам, клад на территории спрятал именно он.

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Добавим, что поместье в Уэльсе — не единственный загородный дом будущего короля Великобритании. У него есть особняк Хайгроув в графстве Глостершир, а также Беркхолл в Шотландии.

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