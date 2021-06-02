Райский отдых: какие курорты выбирают Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. Как и многие родители, они любят проводить время с ними вдали от дома. Так, в прошлом году семья не смогла выбраться за пределы Великобритании из-за пандемии, поэтому отдыхала на острове Силли. Известно, что принц Уильям приезжал туда еще совсем ребенком вместе с принцессой Дианой и младшим братом.

В Шотландии пара побывала на прошлой неделе с рабочим визитом. Кроме того, семья часто выезжает в графство Камбрия, что на северо-западе Великобритании. Что касается дальних поездок, то этим летом, как пишет Hello! герцоги Кембриджские планируют отдохнуть в Португалии и на Гибралтаре.

Напомним, в апреле Кейт и Уильям отметили десятилетие совместной жизни.

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