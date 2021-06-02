Создали петицию: принца Гарри просят отказаться от королевских титулов

Документ уже подписали более 43 тысяч человек.

После отъезда принца Гарри и Меган Маркл из Лондона прошло больше года. Пара обосновалась в Монтесито, близ Санта-Барбары, и ждет пополнения в семье. Летом экс-актриса родит девочку. Об этом они сообщили во время большого интервью Опре Уинфри в начале марта. Беседа герцогов Сассекских приобрела скандальный оттенок из-за некоторых откровений. В частности, они обвинили дворец в расизме, а Меган отметила, что Кейт заставляла ее плакать. На этом Гарри не остановился. За последний месяц внук королевы рассказал и другие подробности своей жизни в Лондоне, сравнив ее с жизнью в зоопарке. Кроме того, он обвинил отца, принца Чарльза, в плохом его воспитании. Все это сподвигло десятки тысяч британцев попросить лишить Гарри королевских титулов. Петицию составила королевский эксперт Колин Кэмпбелл, автор книги «Меган и Гарри: настоящая история». Подписали ее уже более 43 тысяч человек.

«Я считаю, что это гуманный способ разрешить эту прискорбную ситуацию», — цитирует автора Mirror.

Напомним, ранее стало известно, что лишить Гарри титулов может только парламент Великобритании, а не Елизавета II.

Добавим, что помимо титула герцога Сассекского, который Гарри получил в день свадьбы с Меган Маркл, он также является графом Дамбартоном и бароном Килкилом.

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