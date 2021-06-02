«Понарожали, так сказать»: жена Соколова из «Уральских пельменей» показала красавицу-сестру и ее детей

Вторая жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram поделилась фотографией, на которой она запечатлена со своей красавицей-сестрой. Также на кадре можно увидеть их детей. У сестры Ксении, которая родом из Казахстана, трое наследников, как и у самой жены шоумена. Они многодетные мамы.

«Первый день лета такой прекрасный! И нам уж с сестрой есть, кого защищать. Понарожали, так сказать». Ксения Соколова

«Какой прекрасный летний день. Отличная картина», «Девочки, вы так сильно похожи. Счастья вам и вашим наследникам», «Молодцы, девочки. Дети — это цветы жизни и наша гордость», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ксении и Дмитрия Соколовых трое общих наследников. Старшей дочери Марии восемь лет. Иван на два года младше сестренки. Наконец, младшей дочери Софии в мае нынешнего года исполнилось четыре годика.

Кроме того, у Дмитрия Соколова есть еще два наследника от первой жены, с которой он много лет назад развелся. Сын Александр появился на свет в 1992 году, а дочь Анна в 2002-м.

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