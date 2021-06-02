«Жена и дочь, как близнецы»: Николаев показал Проскурякову на редком фото с красавицей-падчерицей

Игорь Николаев в личном профиле поделился свежим кадром, на котором он позировал со своими любимыми девочками: женой Юлией Проскуряковой и дочерьми Юлей и Вероникой. Примечательно, что старшая наследница композитора не только близка по возрасту к мачехе, они еще и тезки. Нынешняя возлюбленная музыканта чуть моложе падчерицы — на четыре года. Ей всего 38 лет. Старшая дочка певца 42-летняя Юлия давно обосновалась в США, по образованию она врач. Многие поклонники композитора обратили внимание на то, что мачеха и падчерица очень похожи между собой и выглядят словно родные сестры.

«С добрым летним утром!» — отметил композитор. «Красивые!» — восхитилась дочерьми и женой музыканта близкая подруга примадонны Ида Достман.

«Нереально похожи жена и старшая дочь, как близнецы! Надо же! Будьте счастливы», «Как похожи жена и старшая дочь», «Словно в сказке — двое из ларца одинаковых с лица», «Ваша фотография словно из далекого советского прошлого полного оптимизма и уверенности в будущем!! Настоящая семья!», «Какие красивы! А старшая дочь и жена просто одно лицо, копия», «Доброе утро!! Счастья вашей семье, девочки красавицы», — пишут фолловеры.

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