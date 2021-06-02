Экс-подруги: стало известно, почему принц Гарри расставался с девушками

До знакомства с Меган Маркл у принца Гарри было два серьезных романа. С Челси Дэви он встречался на протяжении семи лет. Их отношения завязались, когда обоим было по 20 лет. Позже внук королевы влюбился в Крессиду Бонас, с которой встречался два года. Но обе эти истории любви закончились потому, что девушки не хотели испытывать на себе давление, связанное с королевской семьей. Об этом пишет Marie Claire.

«Если вы посмотрите на предыдущие отношения Гарри, то увидите, что ни одна из этих девушек не хотела брать на себя обязательства, связанные с королевской семьей. А теперь вопрос: не по этой же самой причине Гарри и Меган отказались исполнять королевские обязанности и уехали в США?», — цитирует издание королевского эксперта Джули Монтегю.

Напомним, что начиная с марта принц Гарри дал три откровенных интервью американской прессе, в которых рассказал о причинах отъезда из Лондона. Его старший брат, принц Уильям, всерьез опасается, что Гарри может слишком далеко зайти в своих высказываниях.

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