«Мне не повезло с сестрой»: Анна Михалкова в стеганом пальто и джинсах скинни прогулялась с родственницей

Дочки Никиты Михалкова засняли на видео, как проходят их прогулки. Девушки не перестают подтрунивать друг над другом.

Анна Михалкова является старшей дочкой Никиты Михалкова. Она продолжила актерскую династию, как и ее младшая сестра Надежда. Девушки давно преуспели в кино, а также обзавелись своими семьями. У Анны двое сыновей Сергей и Андрей, а также дочка Лидия. А у Надежды подрастают дочка Нина и сын Иван. Звездная семья очень дружная. Они любят вместе ездить в отпуск. А во время пандемии родственницы созванивались по видеосвязи, так как скучали по друг другу.

Теперь сестры наверстывают упущенное. Они не раз ходили в театр вместе этой весной. А 31 мая девушки отправились на прогулку . Надежда, как обычно, стала подтрунивать над сестрой. Она то и дело ее расспрашивала, а в это время Михалкова в стеганом пальто и джинсах скинни торопливо шла по улице. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Несколько лет назад Анна смогла похудеть и теперь держит себя в форме.

«Ань, как ты дождалась зеленого светофора?» — спросила ее сестра. «С трудом!» — заявила ей в ответ родственница. «Ань, что ты не любишь?» — вновь спросила Надежда. «Чтобы ты мне перечила», — с иронией сказала ей сестра. «Хотелось бы найти человека, который бы любил, чтобы я перечила», — пошутила звезда. «Мне не повезло с сестрой. Аня, ты успеешь? Давай, беги быстрее», — добавила она.

Спустя несколько часов Надежда уже запечатлела себя на видео. Она решила попросить помощи у поклонников, чем рассмешила сестру.

«У нас появилась общая тема с Аней: в какую руку взять пакет, чтобы он не шуршал. Записываю в сотый раз вопрос. Помогите найти общие темы нам с сестрой, потому что у нас они закончились. Мне не о чем поговорить со своей сестрой. Она разговаривает только на тему оперы. Оперу я не смотрю», — поделилась Михалкова-младшая.

Поклонники давно следят за отношениями сестер. В соцсетях они регулярно устраивают переписки, которые многих смешат. Многие отмечают, что ни у кого не видели таких теплых отношений в семье.

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