«Завязки подчеркнули талию»: Ани Лорак в стильном бикини сверкнула роскошной грудью

Ани Лорак не раз снималась для глянца и выступала на мировых сценах. У девушки давно появилась масса поклонников. Она многих восхищает не только своим вокалом, но и красотой. Филипп Киркоров и Сергей Лазарев регулярно осыпают артистку комплиментами. Стоит отметить, что в 42 года она следит за своей внешностью. Певица не только занимается спортом и тщательно продумывает каждый свой образ, даже повседневный.

Несмотря на то что Лорак состоит в разводе, она редко позволяет себе носить смелые наряды. Девушка предпочитает подчеркивать фигуру лосинами и платьями. Однако минувшей весной она успела отдохнуть на Мальдивах. Там артистка устраивала фотосессии прямо на пляже. В первый день лета Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) решила поделиться одним из снимков. Она предстала в кадре в стильном купальнике расцветки омбре.

Лорак позировала на фоне прибоя в миниатюрном лифе на завязках. Она блеснула не только рельефным прессом, но и бедрами. Певица даже сверкнула роскошным бюстом, который редко демонстрирует публике.

Поклонники были сражены красотой 42-летней артистки. Многие осыпали ее комплиментами. «Ах, какая женщина», «Фигура просто обалдеть! Секси», «Безумно красивая», «Солнечная, яркая и такая красивая. У вас такая шикарная фигура», «Вам безумно идет!», «Гром-бедра, самый сок», «Ох, такая аппетитная», «Завязки подчеркнули талию», «Рожденная красивой», «Фигура бомбическая», — прокомментировали пост подписчики.

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