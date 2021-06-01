«На фото я с сыном и внучкой»: Эмма Малинина запечатлелась с родственниками в первый день лета

Жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram разместила снимок, на котором она позирует вместе со своим сыном от первого брака Антоном и внучкой Арианной. Отец держит своего ребенка на руках. Эмма Малинина поздравила всех с Международным днем защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, а также началом лета.

«С первым днем лета. На фото я с сыном и внучкой». Эмма Малинина

«Очень красивые и счастливые», «Какая у вас внучка куколка. Безмерного счастья вам», «Класс! Безусловно, самые красивые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в первом браке Эмма Малинина была замужем за Александром Исаевым. Он сын профессора кафедры хирургии Куйбышевского медицинского института Вячеслава Исаева. Антон Малинин занимается бизнесом. В свое время Александр Малинин его усыновил. Кроме дочери, у Антона также есть сын Платон. В декабре этого года ему исполнится уже 14 лет.

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