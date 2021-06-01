Мама Королевой в обтягивающей ярко-розовой водолазке оттенка «бабл-гам» прижалась к дочери

Родительница певицы, которой уже 75 лет, отплясывала словно молодая на дне рождения наследницы.

Мать певицы Наташи Королевой, которой 31 мая исполнилось 48 лет, 75-летняя Людмила Порывай в сторис Instagram поделилась кадрами со дня рождения своей наследницы.

На снимке женщина запечатлена около дочери в обтягивающей ярко-розовой водолазке оттенка «бабл-гам». На голове у «мамы Люды», как называют ее родные, шиньон с синими прядями.

«31 мая – последний день весны. Мамочка. Ну говорят, что всю жизнь маяться буду. Ну что не могла до 1 июня дотянуть. Не могла, да. Значит это специально сделала. Ну что друзья. Хочу поделиться прекрасными эмоциями. А все поздравления сегодня только для нее. Для мамули. Мамулечка старалась. С днем рождения тебя, мама. Со мной». Наташа Королева

Напомним, что «мама Люда» любит удивлять своими необычными образами поклонников. У женщины нет, судя по всему, ни капли стеснения. Одни пользователи ее за это осуждают, а другие наоборот поддерживают.

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