«Наташа, устроила жару»: обнаженная Глюкоза блеснула бюстом в ванне с пеной

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, давно является частью шоу-бизнеса. В юности она снималась в «Ералаше», а потом стала петь. После хитов «Я гулю с доберманом» и «Невеста» девушка стала знаменитостью. Одно время она скрывала внешность, но в итоге оказалась настоящей красоткой. Артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова и родила двоих детей. При этом она продолжает строить карьеру и снимается в кино.

Примечательно, что Глюкоза не боится обнажаться. Недавно она вышла в свет в рваном боди с прозрачной юбкой. Наряд, как у Меган Фокс, едва прикрывал ее тело. Певица смогла привлечь к себе много внимания. А 31 мая, перед началом лета, она поделилась пикантным фото. Девушка запечатлелась в ванне с пеной обнаженной. пузырьки лопались на ее пышной груди. Сама артистка пускала мыльные пузыри.

«Какой бы серьезной личностью вы ни были, всегда нужно баловать своего внутреннего ребенка. Иногда это единственный способ быть в моменте и почувствовать себя счастливым человеком», — написала звезда.

Поклонников взбудоражил откровенный кадр. Многие осыпали комплиментами Глюкозу. Но нашлись и те, кто посчитал снимок слишком смелым. «Идеальная кожа», «Русалка», «Наташа, устроила жару», «Ох, вот это налив», «Вот та девочка, которая устроила жару», «Красотка невероятная», Грудь так красиво смотрится в пене«, «Вы словно с обложки сошли», «Пикантно, смотреть хочется», — прокомментировали пост подписчики.

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