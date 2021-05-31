«Какой рельеф»: Ани Лорак в горчичном топе с завязками и юбке-футляре блеснула фигурой

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что любит держать себя в форме и наряжаться. За годы работы девушка научилась подбирать себе наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Если на сцене она часто выступает в роскошных платьях в пол, то в обычной жизни любит носить спортивные костюмы и лаконичные образы с топами, джинсами и лосинами.

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А недавно Лорак отдохнула на Мальдивах, где сняла клип на новую песню «Раздетая». Девушка примерила разные образы на съемках: от белого свадебного платья до более пикантного наряда. Певица блеснула фигурой в горчичном топе с завязками и юбке-футляре с разрезом. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) показала рельефный пресс и обнажила загорелую ногу. Ей также сделали укладку с влажным эффектом.

Не удивительно, что клип за несколько дней набрал 3 миллиона просмотров. Поклонники восхитились красотой 42-летней звезды. «Каролина, спасибо вам за такую нежную и невероятную песню», «Слова меня покинули», «Каролина, песня просто космос, на рэпите уже», «Очень роскошное тело», «Пресс прям железный», «Ох, какой образ», «Ножки прелестные», «Эти бедра — подталкивают на грех», «Какой рельеф», — прокомментировали пост подписчики.

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