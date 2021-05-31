«Кроме удовольствия, ничего не испытала»: для жены Боярского пандемия обернулась счастьем

Жена Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан, призналась, что пандемия коронавируса обернулась счастьем для ее большой семьи. 68-летняя женщина получила возможность провести много времени со своими детьми и внуками. Во время карантина клан Боярских самоизолировался на даче, где все, наконец, смогли вдоволь пообщаться друг с другом.

«Как семейный человек была очень довольна и, кроме удовольствия, ничего не испытала за эту пандемию», — поведала Луппиан «Комсомольской правде».

Женщина поделилась и своими взглядами на воспитание внуков. По ее словам, такого влияния, как на детей, она оказать уже никак не сможет. Навязать современной ребятне свои идеалы и образ жизни у бабушки с дедушкой уже не получится.

«У нас с Мишей позиция — любить, обожать, помогать. Но учить, навязывать свой взгляд на жизнь — нет. Да, мы читаем им книги, а остальное — как они учатся, в какие кружки ходят — это их выбор», — говорит Лариса Регинальдовна.

Напомним, что у Боярского и его жены двое детей — Сергей и Елизавета. Сын начинал актерскую карьеру, но затем ушел в политику. У него родились две дочери — Екатерина и Александра. Лиза Боярская же стала известной актрисой и заслуженной артисткой РФ. В браке с актером Максимом Матвеевым у нее родились двое сыновей — Андрей и Григорий.

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