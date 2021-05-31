«Я не привыкла быть одна!»: Утяшева призналась, что без Воли боится засыпать в темноте

Пригласив актрису Агату Муцениеце в свое новое YouTube-шоу «Дерзкая готовка», известная спортсменка Ляйсан Утяшева расспросила гостью об ее сне. Выяснилось, что 32-летняя артистка спит в позе эмбриона, выключая свет и чувствует себя дома вполне комфортно. Однако в последнее время ее преследуют два страшных сна. В первом она падает в самолете, а во втором попадает в гигантский смерч.

А вот сама ведущая шоу неожиданно призналась, что боится спать одна в темноте.

«Мы просто жили в однушке очень долго, а потом, представь, с десяти лет я жила в Новогорске на базе спортивной, где три девчонки (в комнате. — Прим. авт.). И я не могу спать одна, — разоткровенничалась 35-летняя Утяшева. — Когда их три, я спокойна. Когда сплю с мужем, я — нормально. Но когда в каких-то поездках, я обязательно включаю свет в туалете: мне страшно. Я не привыкла быть одна! Вообще не привыкла!»

Напомним, ранее телеведущая Юлия Барановская призналась, что крепко спит в самолетах. Глядя на такую мать, дети звезды не боятся летать. А вот актриса Кристина Асмус делилась, что постоянно мерзнет в отелях и просит персонал принести ей обогреватель. Правда, засыпать рядом с ним девушка опасается.

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