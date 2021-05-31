Грация на шпильках: Бузова в алом платье-бюстье с перьями закружилась в танце на Венском балу

Телеведущая приехала из Волгограда сразу в Гостиный Двор, где смогла побывать в атмосфере роскоши и романтики.

Ольга Бузова не скрывает, что ее жизнь очень насыщенная. Она лишь недавно отказалась вести возродившийся проект «Дом-2». Ее место на шоу занял бывший возлюбленный Давид Манукян. О своем экс-избраннике девушка предпочитает не говорить. Однако она старается теперь больше времени уделять себе. Недавно артистка отдохнула в Крыму, а также на минувших выходных съездила в Волгоград, где выступила для поклонников.

Сразу после концерта она вернулась в Москву, где приняла участие в Венском балу. Среди дебютанток была дочка Нонны Гришаевой, Анастасия. Сама актриса вела мероприятие. Среди гостей также были Оксана Федорова и Ирина Безрукова. Сама Бузова не упустила шанса принарядиться.

На балу она появилась в алом платье-бюстье с перьями. Босоножки на шпильке дополнили образ, как и высокая косичка. Телеведущая подчеркнула фигуру платьем-футляром с разрезом. Сначала она наблюдала за гостями, а потом закружилась в танце с одним из мужчин, который пришли на бал.

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